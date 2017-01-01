«На станции "Сенная площадь" петербурженку напугал бородатый "кавказец" с пистолетом за поясом»

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Общество
Всякого дерьма аульно-ишачьего навезли путино-дрисьи власти. Потом бегают и трясут своими гневными задами и борются с игиловцами. Не идиоты ли убогие?
Мистер Бананов, таких и везти не надо - они "тожероссияне". У нас по Автово такой моджахед шляться, вчера опять видела. А в Центре их вообще полно, на Сенной тем более
легенда, наталья, за то "спасибо" обещалкину-обиралкину ботоксному!Навёз всякой швали аульнойЕщё и грамоту им охранную выдал.
Что Вы засуетились? Возможно, у человека есть лицензия на ношение и отстрел. Спокойнее надо относиться и уважать национальные обычаи и форму одежды.
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По информации источника телеканала, мужчин... в «Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)»