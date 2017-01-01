На станции "Сенная площадь" петербурженку напугал бородатый "кавказец" с пистолетом за поясом

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«На станции "Сенная площадь" петербурженку напугал бородатый "кавказец" с пистолетом за поясом»

Муж ольки Банановой 18.01 14:31 [ + 9 – ]

Всякого дерьма аульно-ишачьего навезли путино-дрисьи власти. Потом бегают и трясут своими гневными задами и борются с игиловцами. Не идиоты ли убогие?

НЕСТОР 18.01 14:39 [ + 2 – ]

У черножопых так принято.

арнольд питерский 18.01 14:46 [ + 3 – ]

акуеть а где пукинсткие стрелки алкашей дербанили

legenda.natalya 18.01 15:47 [ + 6 – ]

Мистер Бананов, таких и везти не надо - они "тожероссияне". У нас по Автово такой моджахед шляться, вчера опять видела. А в Центре их вообще полно, на Сенной тем более

дедИвaн 18.01 15:59 [ + 5 – ]

легенда, наталья, за то "спасибо" обещалкину-обиралкину ботоксному!Навёз всякой швали аульнойЕщё и грамоту им охранную выдал.

Тоскливый Дятел 18.01 16:08 [ + -6 – ]

Что Вы засуетились? Возможно, у человека есть лицензия на ношение и отстрел. Спокойнее надо относиться и уважать национальные обычаи и форму одежды.