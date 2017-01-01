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Мужчина с баллончиками краски погиб под трамваем на Шаврова

13:21
Тэги: дтп, транспорт, пешеходы
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Тэги: дтп, транспорт, пешеходы
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Общество
Обсуждение темы:
«Мужчина с баллончиками краски погиб под трамваем на Шаврова»
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ДедЗаxар 18.01 13:37 [ + -1 ]

никак павленский сцука

Муж ольки Банановой 18.01 13:59 [ + 4 ]

Нет моя дурочка глупая. Это был холуй едрисий, савушкинский прихвостень. Хотел написать "Слава путинской едрисне!" Да Бог не микита всё видит!

арнольд питерский 18.01 14:40 [ + 5 ]

Контролеры скорее затоптали)

Неzнайка. 18.01 14:45 [ + 6 ]

Пля троли, вы заипали уже! Встретелись бы на улице- да и попи..дели кого что волнует..

дедИвaн 18.01 16:08 [ + 4 ]

Незнайка, почему тролли? Зесь один тролль под десятком Ников в газете кукарекаеи Как под женскими НИКами, так и под мужскими. Вё поёт во славу едро-путинского режима Сейчас подделал НИК "дедЗахар", исподтишка и по бабьи от его имени комментирует Не мешало бы разбираться, что и как?

смерч 18.01 16:52 [ + 1 ]

Только не дописанное слово Слава Единой Росс..осталось на трамвае

Всего комментариев - 6

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