Мужчина с баллончиками краски погиб под трамваем на Шаврова

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«Мужчина с баллончиками краски погиб под трамваем на Шаврова»

ДедЗаxар 18.01 13:37 [ + -1 – ]

никак павленский сцука

Муж ольки Банановой 18.01 13:59 [ + 4 – ]

Нет моя дурочка глупая. Это был холуй едрисий, савушкинский прихвостень. Хотел написать "Слава путинской едрисне!" Да Бог не микита всё видит!

арнольд питерский 18.01 14:40 [ + 5 – ]

Контролеры скорее затоптали)

Неzнайка. 18.01 14:45 [ + 6 – ]

Пля троли, вы заипали уже! Встретелись бы на улице- да и попи..дели кого что волнует..

дедИвaн 18.01 16:08 [ + 4 – ]

Незнайка, почему тролли? Зесь один тролль под десятком Ников в газете кукарекаеи Как под женскими НИКами, так и под мужскими. Вё поёт во славу едро-путинского режима Сейчас подделал НИК "дедЗахар", исподтишка и по бабьи от его имени комментирует Не мешало бы разбираться, что и как?