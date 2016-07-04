В ЗакСе Петербурга освятили воду в преддверии Крещения (фото)

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«В ЗакСе Петербурга освятили воду в преддверии Крещения (фото)»

Дед3ахар,о3,14д.ольку-кендешку 18.01 12:59 [ + 7 – ]

Не зря ли воду басурманам едрисьим освятили? Может им лучше нечисти аульной пригнать? Пуст устраивают намазы и ишаков с баранами режут. Истинные Христиане, не поганят свою Землю, зазывая всякий сброд аульно-ишачий! И, мечети не строят на своей Земле!

Муж ольки Банановой 18.01 14:26 [ + 5 – ]

Иной раз подумаешь о ЗакСовской едрисне депутатской и чиновничей. Как можно так, чтобы строить мечети, проводить всякие намазы, заполонять Ленинград игиловцами. И, в то же время Христу поклоняться? Никак это в голове не укладывается!

монк-аль-ахри 18.01 14:35 [ + 1 – ]

Заняться, конечно, больше законодателям нечем. Только дымящейся фигнёй мотать да завывать гунливо с утра пораньше. Все вопросы в городе решены, все сироты защищены, у пенсионеров от избытка бабла трескаются карманы. А святая вода в магазинах продаётся. Индейцы именовали её огненной. Пузырь на грудь - и припал к божественной благодати.