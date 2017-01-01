В Выборге едва не сбитые пешеходы избили водителя иномарки, посадили в его же машину и увезли в неизвестном направлении

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Обсуждение темы:

«В Выборге едва не сбитые пешеходы избили водителя иномарки, посадили в его же машину и увезли в неизвестном направлении»

дедИвaн 18.01 16:39 [ + 4 – ]

Другим наука будет. Сел за руль, следи за дорогой и чтобы нинакого не наехать.

Тоскливый Дятел 18.01 16:50 [ + -5 – ]

Это насилие и нарушение священных прав человека. Следовало вызвать ДПС, составить протокол, при необходимости, пригласить адвокатов.

SCORPION69 18.01 18:01 [ + 1 – ]

жаль там дятла не было))

Пишичитай 18.01 18:16 [ + 1 – ]

правильно сделали а вообще надо таких водил убивать на месте, ибо ДПС путинские даже в случаях летального исхода отмажут любого за бабки или родственную связь с путирастом

НЕСТОР 18.01 18:24 [ + 0 – ]

Правильно сделали.Молодцы.Ублюдки за рулём достали.