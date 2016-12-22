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«На Вознесенском две злоумышленницы украли у 75-летней пенсионерки деньги и документы»

Подонки,кто украл! Воруй у олигархов из педро-партии! У тех денег куры не клюют. И все деньги ворованные из нарродного бюджета! Или страшно сморчкам? Там могут и покалечить и на зону упечь. Под надёжной охраной вся едрисья сволота!