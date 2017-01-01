В Ленобласти злоумышленник украл из конюшни жеребца по кличке Сумрак стоимостью 300 тысяч рублей

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти злоумышленник украл из конюшни жеребца по кличке Сумрак стоимостью 300 тысяч рублей»

Тоскливый Дятел 18.01 12:48 [ + -11 – ]

настоящий джигит.

ДедЗаxар 18.01 13:20 [ + -6 – ]

Дружок не стоит мериться силами на расстоянии.Давай обойдёмся просто фактами и комментариями

12345 18.01 13:47 [ + 1 – ]

не "ресистой" породы, а рысистой. Орловский рысак.