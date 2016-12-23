Гостя из Таджикистана задержали за попытку изнасиловать девочку в ТРК "Галерея"

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«Гостя из Таджикистана задержали за попытку изнасиловать девочку в ТРК "Галерея"»

Тоскливый Дятел 18.01 11:47 [ + -9 – ]

В 13 час., в центре города, в многолюдном месте...Придумали бы что-нибудь более правдоподобное. Не знают, как придраться к несчастным мигрантам.

толерант 18.01 11:53 [ + 8 – ]

Кремль завозит оккупантов с одной целью: грабить, убивать, насиловать, воровать, продавать наркотики

Дед3ахар,о3,14д.ольку-кендешку 18.01 11:57 [ + 10 – ]

Подонки аульные и вместе с ними таки же слов заслуживают кризисные и неумные власти едрисьи, которые навезли этих ишаков-педофилов и гомиков, в нашу Культурную Столицу. Умеет власть ПЖиВ, лишь дерьмо завозить и кризис наводить и НАРОД грабить!

Неzнайка. 18.01 13:13 [ + 3 – ]

ХЗ знает как реагировать, дичь какае то-но если хоть капля правды то это писец...

ДедЗаxар 18.01 13:16 [ + -5 – ]

новости одна как под копирку

ДедЗаxар 18.01 13:21 [ + -6 – ]

веет писдежом

арнольд питерский 18.01 14:34 [ + 5 – ]

Таким гостям надо гвозди в голову забивать

НЕСТОР 18.01 14:46 [ + 3 – ]

Гниду черножопую на шашлык и дятла заодно.

Milord 18.01 15:23 [ + 4 – ]

Так ведь Айше тоже было 9 лет, когда Магомет её женой сделал.

Так что по примеру пророка, он же правоверный. " Нет бога, кроме Крепитуса и Эсмарх- пророк его" Примерно как-то так.

SCORPION69 18.01 16:09 [ + 3 – ]

тварь черножопая