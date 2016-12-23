«Гостя из Таджикистана задержали за попытку изнасиловать девочку в ТРК "Галерея"»

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Общество
В 13 час., в центре города, в многолюдном месте...Придумали бы что-нибудь более правдоподобное. Не знают, как придраться к несчастным мигрантам.
Кремль завозит оккупантов с одной целью: грабить, убивать, насиловать, воровать, продавать наркотики
Подонки аульные и вместе с ними таки же слов заслуживают кризисные и неумные власти едрисьи, которые навезли этих ишаков-педофилов и гомиков, в нашу Культурную Столицу. Умеет власть ПЖиВ, лишь дерьмо завозить и кризис наводить и НАРОД грабить!
ХЗ знает как реагировать, дичь какае то-но если хоть капля правды то это писец...
Так ведь Айше тоже было 9 лет, когда Магомет её женой сделал.
Так что по примеру пророка, он же правоверный. " Нет бога, кроме Крепитуса и Эсмарх- пророк его" Примерно как-то так.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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