В Петербурге отмечают 74-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда (видео)
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Общество
Много ли тонн продовольствия уничтожат едриссье-путинские власти? Чтобы, Ленинградцам жизнь мёдом не казалась и не забывали оккупационный режим?
Как это символично отмечать очередную годовщину прорыва блокады Ленинграда в то время, когда наша страна в очередной раз в плотном окружении враждебной пропаганды, в кольце санкций против лучших представителей нашей элиты!
Сомкнем ряды, затянем пояса и " с Лениным в башке и наганом в руке" прорвем очередную блокаду новой Антанты в отношении обновленной демократической России. Больше Аду, больше контрсанкций на все потребительские товары мира "желтого дьявола и золотого тельца"!
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18:51, 16 января
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РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.
По информации источника телеканала, мужчин... в «Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)»