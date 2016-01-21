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«В Петербурге отмечают 74-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда (видео)»

Как это символично отмечать очередную годовщину прорыва блокады Ленинграда в то время, когда наша страна в очередной раз в плотном окружении враждебной пропаганды, в кольце санкций против лучших представителей нашей элиты!

Сомкнем ряды, затянем пояса и " с Лениным в башке и наганом в руке" прорвем очередную блокаду новой Антанты в отношении обновленной демократической России. Больше Аду, больше контрсанкций на все потребительские товары мира "желтого дьявола и золотого тельца"!