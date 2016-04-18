Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге автоледи пойдет под суд за гибель пешехода в ДТП на тротуаре
- Байкеры прокатились по полю стадиона на Крестовском (видео)
- Открытие в лечении варикоза
- В Пулково начнут взымать штрафы за розыск потерянного багажа
- Долги по коммуналке обернулись для жителя Купчино арестом двух iPhone и приставки
- На Вознесенском две злоумышленницы украли у 75-летней пенсионерки деньги и документы
- В Выборге едва не сбитые пешеходы избили водителя иномарки, посадили в его же машину и увезли в неизвестном направлении
- 2,5 тысячи импортных роз и хризантем с вредителем сожгли в Петербурге
- В ЗакСе Петербурга депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора (видео)
- В Ополье неизвестные угнали эстонскую фуру, перевозившую металл
- Петербуржцы стали чаще покупать новогодние подарки в кредит
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Замечательно! Уволенные сотрудники в полной мере смогут ощутить стабилизец и вставание с колен, о котором они лили в уши своим зрителям !
Было 100 ТВ и всё хорошо..А это деятель-армянин решил деньжат срубить..Чтоб ты разорился..
Вот так .Сначала закрыли 100й,теперь этот.И все подчинят федеральным сми.Что бы ни звука не пролетело.Нормально))))
Это наверное единственный канал который освещал всё,и никого не боялся ничего не встречал.Походу прищемили и теперь будет вещать и хвалить власть.Жаль.
Все тв сплошной пи.деж и проплаченные холуи путинские!!! На всех каналах одна жидовня!!!
по 100 ТВ хотя бы фильмы советские шли, а нынешнее LIfe78 - сплошь приезжие молодые уе..аны, которые и говорить-то не умеют.
Телевидения в этой стране давно нет, есть пропагандон, обслуживающий кремлевскую ОПГ Не подставляйте головы под струю дерьма, льющуюся с экрана, тем более, что есть подозрение в применении "спецтехнологий"- очень уж эффективно зомбируют. Я уже более 3 лет не смотрю телепрограммы вовсе, что и вам рекомендую. Не позволяйте банде, захватившей страну, делать из вас идиотов.
Самый плохой канал. Посмотрел 2 дня и вообще его вырубил. Ведущие неграмотные, костноязычные. Их слушать только портить собственную речь. Речь не связная, сплошные мыканья и аканья. Такое ощущение, что ведущие не читали книг никогда!
Хороший поступок - закрыть канал, и лучше насовсем!!!!
Не время для пессимизма уволенные сотрудники! Когда обновленная, демократическая Россия находится в динамичном поступательном движении к новым высотам социального, экономического и политического развития, не время обсуждать судьбу нескольких сот щелкоперов.
Один солдат в камуфляже на просторах Сирии, защищающий наши ценности, дороже чем целый ради или телеканал.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:51, 16 января
на новости
РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.
По информации источника телеканала, мужчин... в «Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)»