Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников

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«Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников»

dexter 18.01 12:30 [ + 20 – ]

Замечательно! Уволенные сотрудники в полной мере смогут ощутить стабилизец и вставание с колен, о котором они лили в уши своим зрителям !

Матва-Полтос 18.01 12:58 [ + 16 – ]

Было 100 ТВ и всё хорошо..А это деятель-армянин решил деньжат срубить..Чтоб ты разорился..

ДедЗаxар 18.01 13:18 [ + 1 – ]

смотрю культура и 2х2

Vladlen 18.01 13:37 [ + 5 – ]

Вот так .Сначала закрыли 100й,теперь этот.И все подчинят федеральным сми.Что бы ни звука не пролетело.Нормально))))

SCORPION69 18.01 14:16 [ + 4 – ]

сука черножопая



смерч 18.01 14:23 [ + -5 – ]

Это наверное единственный канал который освещал всё,и никого не боялся ничего не встречал.Походу прищемили и теперь будет вещать и хвалить власть.Жаль.

арнольд питерский 18.01 14:29 [ + 7 – ]

Все тв сплошной пи.деж и проплаченные холуи путинские!!! На всех каналах одна жидовня!!!

Пишичитай 18.01 15:15 [ + 9 – ]

по 100 ТВ хотя бы фильмы советские шли, а нынешнее LIfe78 - сплошь приезжие молодые уе..аны, которые и говорить-то не умеют.

Milord 18.01 15:35 [ + 5 – ]

Телевидения в этой стране давно нет, есть пропагандон, обслуживающий кремлевскую ОПГ Не подставляйте головы под струю дерьма, льющуюся с экрана, тем более, что есть подозрение в применении "спецтехнологий"- очень уж эффективно зомбируют. Я уже более 3 лет не смотрю телепрограммы вовсе, что и вам рекомендую. Не позволяйте банде, захватившей страну, делать из вас идиотов.

Graf2013 18.01 15:43 [ + 5 – ]

Самый плохой канал. Посмотрел 2 дня и вообще его вырубил. Ведущие неграмотные, костноязычные. Их слушать только портить собственную речь. Речь не связная, сплошные мыканья и аканья. Такое ощущение, что ведущие не читали книг никогда!

Хороший поступок - закрыть канал, и лучше насовсем!!!!

Историк 18.01 15:58 [ + 5 – ]

Не время для пессимизма уволенные сотрудники! Когда обновленная, демократическая Россия находится в динамичном поступательном движении к новым высотам социального, экономического и политического развития, не время обсуждать судьбу нескольких сот щелкоперов.

Один солдат в камуфляже на просторах Сирии, защищающий наши ценности, дороже чем целый ради или телеканал.