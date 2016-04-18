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Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников

11:26
Тэги: сми, пресса, кадры
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Тэги: сми, пресса, кадры
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Общество
Обсуждение темы:
«Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников»
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dexter 18.01 12:30 [ + 20 ]

Замечательно! Уволенные сотрудники в полной мере смогут ощутить стабилизец и вставание с колен, о котором они лили в уши своим зрителям !

Матва-Полтос 18.01 12:58 [ + 16 ]

Было 100 ТВ и всё хорошо..А это деятель-армянин решил деньжат срубить..Чтоб ты разорился..

Неzнайка. 18.01 13:09 [ + 3 ]

dexter 18.01 12:30 +10000!!!!

ДедЗаxар 18.01 13:18 [ + 1 ]

смотрю культура и 2х2

Vladlen 18.01 13:37 [ + 5 ]

Вот так .Сначала закрыли 100й,теперь этот.И все подчинят федеральным сми.Что бы ни звука не пролетело.Нормально))))

SCORPION69 18.01 14:16 [ + 4 ]

сука черножопая

смерч 18.01 14:23 [ + -5 ]

Это наверное единственный канал который освещал всё,и никого не боялся ничего не встречал.Походу прищемили и теперь будет вещать и хвалить власть.Жаль.

арнольд питерский 18.01 14:29 [ + 7 ]

Все тв сплошной пи.деж и проплаченные холуи путинские!!! На всех каналах одна жидовня!!!

Пишичитай 18.01 15:15 [ + 9 ]

по 100 ТВ хотя бы фильмы советские шли, а нынешнее LIfe78 - сплошь приезжие молодые уе..аны, которые и говорить-то не умеют.

Milord 18.01 15:35 [ + 5 ]

Телевидения в этой стране давно нет, есть пропагандон, обслуживающий кремлевскую ОПГ Не подставляйте головы под струю дерьма, льющуюся с экрана, тем более, что есть подозрение в применении "спецтехнологий"- очень уж эффективно зомбируют. Я уже более 3 лет не смотрю телепрограммы вовсе, что и вам рекомендую. Не позволяйте банде, захватившей страну, делать из вас идиотов.

Graf2013 18.01 15:43 [ + 5 ]

Самый плохой канал. Посмотрел 2 дня и вообще его вырубил. Ведущие неграмотные, костноязычные. Их слушать только портить собственную речь. Речь не связная, сплошные мыканья и аканья. Такое ощущение, что ведущие не читали книг никогда!
Хороший поступок - закрыть канал, и лучше насовсем!!!!

Историк 18.01 15:58 [ + 5 ]

Не время для пессимизма уволенные сотрудники! Когда обновленная, демократическая Россия находится в динамичном поступательном движении к новым высотам социального, экономического и политического развития, не время обсуждать судьбу нескольких сот щелкоперов.
Один солдат в камуфляже на просторах Сирии, защищающий наши ценности, дороже чем целый ради или телеканал.

смерч 18.01 16:50 [ + 2 ]

Повторюсь для особо тупых.Канал этот затрагивал темы простого народа.Платон,беспредел техконтроля на дорогах,догхантеры,жкх,дольщики и прочее..Жаль.Смотрите и слушайте ввп дальше .

Всего комментариев - 13

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