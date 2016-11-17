На Ленинском под покровом ночи злоумышленники вынесли из банка сейф с деньгами

Сумма ущерба устанавливается. Сумма ущерба устанавливается.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 17 января около полуночи неизвестные преступники, отжав входную дверь, проникли в помещение филиала банка на Ленинском проспекте, откуда совершили хищение металлического ящика с денежными средствами, после чего скрылись.



Сумма ущерба устанавливается. Полиция выясняет все обстоятельства данного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступников ищут.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Полиция Красносельского района Петербурга устанавливает обстоятельства кражи сейфа из кредитного учреждения.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 17 января около полуночи неизвестные преступники, отжав входную дверь, проникли в помещение филиала банка на Ленинском проспекте, откуда совершили хищение металлического ящика с денежными средствами, после чего скрылись.Сумма ущерба устанавливается. Полиция выясняет все обстоятельства данного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступников ищут.Напомним, ранее мы писали о том, что неизвестные злоумышленники ограбили читальный зал библиотеки на Софийской улице.







Обсуждение темы: «На Ленинском под покровом ночи злоумышленники вынесли из банка сейф с деньгами» Milord 18.01 15:49 [ + 1 – ]

Не всё же банку народ обирать.

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