Водитель "Мерседеса", который с ножом набросился на врачей скорой в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела (фото, видео)

Обсуждение темы:

«Водитель "Мерседеса", который с ножом набросился на врачей скорой в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела (фото, видео)»

ДедЗаxар 18.01 10:39 [ + -12 – ]

Поможем парню на хорошего адвоката

*Йети Йети 18.01 10:43 [ + 6 – ]

олька захарьевна 18.01 10:39 муж твой, должна помочь. А остальные чего должны впрягаться, шырша?

Историк 18.01 11:17 [ + 13 – ]

РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.



И скоро под давлением диаспоры уголовное дело на этого замечательного жителя культурной столицы будет закрыто с извинениями самого Главка, а врачи скорой пойдут по ст. 282?!

Тоскливый Дятел 18.01 11:20 [ + -8 – ]

Да, ладно, простите парня. Горячая, южная кровь взыграла, наверняка он одумался, больше не будет с ножом на людей кидаться.

ДедЗаxар 18.01 13:36 [ + -2 – ]

Когда планируешь замену обивки на своём диване?

