В Петербурге на въезде в "Кресты" в аварию попал автозак

По одной из версий, в спецмашине в момент ДТП находилось 12 арестантов.

По одной из версий, в спецмашине в момент ДТП находилось 12 арестантов.



Вероятно, автомобилист не смог справиться с управлением и по касательной задел въезжающий в ворота «Крестов» автозак.







По данным ФСИН, оба водителя предпочли не дожидаться приезда ГИБДД, сообщает «Фонтанка.ру». По некоторым данным, в момент столкновения в спецмашине ехали 12 арестантов. Все благополучно прибыли к месту заключения. Официальная позиция УФСИН – в момент ДТП автозак был пуст.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием автозака. По свидетельству очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети "ВКонтакте", столкновение произошло на Арсенальной набережной у въезда в следственный изолятор номер 1 ("Кресты").Вероятно, автомобилист не смог справиться с управлением и по касательной задел въезжающий в ворота «Крестов» автозак.По данным ФСИН, оба водителя предпочли не дожидаться приезда ГИБДД, сообщает «Фонтанка.ру». По некоторым данным, в момент столкновения в спецмашине ехали 12 арестантов. Все благополучно прибыли к месту заключения. Официальная позиция УФСИН – в момент ДТП автозак был пуст.Напомним, ранее мы писали о том, что в Невском районе мусоровоз протаранил шесть припаркованных автомобилей.







Обсуждение темы: «В Петербурге на въезде в "Кресты" в аварию попал автозак» Тоскливый Дятел 18.01 10:39 [ + -5 – ]

Предлагаю установить мигалку и сирену на автозак. Если этого недостаточно, обеспечить выделенную полосу. Транспортировка заключенных, это приоритетное направление.

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