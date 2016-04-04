Администрация "ВКонтакте" заблокировала группу противников передачи РПЦ Исаакиевского собора

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Обсуждение темы:

«Администрация "ВКонтакте" заблокировала группу противников передачи РПЦ Исаакиевского собора»

ДедЗаxар 18.01 10:27 [ + -8 – ]

правильно что заблокировали...вот только в этой газете никак не наведут порядок

Тоскливый Дятел 18.01 10:31 [ + -11 – ]

Собор должен принадлежать РПЦ. Это его историческое назначение.

ДедЗаxар 18.01 10:32 [ + -9 – ]

Согласен с 10:31

ДедЗаxар 18.01 10:51 [ + -3 – ]

там и встретимся...встречай

*Йети Йети 18.01 10:54 [ + 6 – ]

Там встретят санитары, и окружат убогую лаской и вниманием!

ДедЗаxар 18.01 11:02 [ + -3 – ]

вижу бывал там не раз...а сейчас тоже там?

арнольд питерский 18.01 14:07 [ + 3 – ]

вконтакте такие же мусорские пид.расы как и рпц короче везде пукинские опричники