В Выборге 12-летнюю школьницу высадили из автобуса, так как не было сдачи
09:33
Тэги: транспорт, дети, выборг, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«В Выборге 12-летнюю школьницу высадили из автобуса, так как не было сдачи»
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*Йети Йети 18.01 10:23 [ + 10 – ]
Всезнайка, согласен, что водитель козёл!
Тоскливый Дятел 18.01 10:33 [ + -3 – ]
Могли бы вообще бесплатный проезд организовать или даже отдельный автобус для школьников предоставить.
apostol13 18.01 12:22 [ + 6 – ]
Вопрос даже не в детях или что зима на улице. У человека есть деньги, он готов оплатить услуги, если у кого-то нет сдачи, это его личные проблемы, пусть везет на халяву.
Всего комментариев - 6
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