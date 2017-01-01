В Выборге 12-летнюю школьницу высадили из автобуса, так как не было сдачи

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«В Выборге 12-летнюю школьницу высадили из автобуса, так как не было сдачи»

Всезнайка 18.01 10:03 [ + 10 – ]

Водитель-козел...и это ещё мягко сказано...

ДедЗаxар 18.01 10:29 [ + -6 – ]

согласен что иети 3,14тарас

Тоскливый Дятел 18.01 10:33 [ + -3 – ]

Могли бы вообще бесплатный проезд организовать или даже отдельный автобус для школьников предоставить.

apostol13 18.01 12:22 [ + 6 – ]

Вопрос даже не в детях или что зима на улице. У человека есть деньги, он готов оплатить услуги, если у кого-то нет сдачи, это его личные проблемы, пусть везет на халяву.