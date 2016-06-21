СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга

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«СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга»

Муж ольки Банановой 17.01 20:04 [ + 6 – ]

Ещё бы Салям Алейкума с ней на пару! Да и весь сброд едрисье - кризисный туда же!

смерч 17.01 21:06 [ + 4 – ]

Как может человек заниматься тем о чём она знает из слов и слышала краем уха.Убило слова что работала до этого 20 лет в банке.Хотя чего удивляться ..думаю министр сельского хозяйства вообще даже не догадывается где и как растёт картошка...он наверное думает что на деревьях и прямо в сетках.

ДедЗаxар 17.01 21:43 [ + -3 – ]

Жаль что такие кадры уходят. Надеюсь что на повышение

дедИвaн 17.01 21:50 [ + 2 – ]

17.01 21:43,олька Бананова,главное для тебя, чтобы муж не ушёл. То, кто обзарится ещё на сварливую иглупую ольку?

Историк 17.01 21:57 [ + 2 – ]

Организацией медициной руководила банкирша, теперь планируют поставить юриста. Все, пропало врачебное дело, только подорожник и синяя изолента осталась.