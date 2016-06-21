«СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга»

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Общество
Ещё бы Салям Алейкума с ней на пару! Да и весь сброд едрисье - кризисный туда же!
Как может человек заниматься тем о чём она знает из слов и слышала краем уха.Убило слова что работала до этого 20 лет в банке.Хотя чего удивляться ..думаю министр сельского хозяйства вообще даже не догадывается где и как растёт картошка...он наверное думает что на деревьях и прямо в сетках.
17.01 21:43,олька Бананова,главное для тебя, чтобы муж не ушёл. То, кто обзарится ещё на сварливую иглупую ольку?
Организацией медициной руководила банкирша, теперь планируют поставить юриста. Все, пропало врачебное дело, только подорожник и синяя изолента осталась.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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