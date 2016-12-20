На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти пьяный подросток укусил полицейского за руку и обложил отборным матом
- В Ленобласти пьяный мужчина до смерти избил своего собутыльника руками и ногами
- Открытие в лечении варикоза
- СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга
- 160 контрафактных шуб изъяли из магазина на Балканской площади
- Мужчина скоропостижно скончался у станции метро "Парк Победы" (фото)
- Молодой мужчина погиб, выпав из окна на севере Петербурга (фото)
- Приезжий "заминировал" квартиру пенсионерки на Академика Байкова
- В Кировске годовалый мальчик выпал из автокресла, оставленного родителями на барной стойке
- Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)
- Петербуржец, уронивший беременную с балкона второго этажа, пойдет под суд
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Я хоть и не сторонник Павленского, но провокация вполне могла быть -это излюбленный метод чекистов.
17.01 18:28, бедная моя жена Как ты постарела и мошонка, твоя пробитая, пишешь. Моё сочуствие тебе убогая.Что ещё пробили у вас моя сеньора? Что деется то? Ах, вах......
Пусть едрисий актёрышка определится? Изнасиловал этого В. Берёзина, избили или ограбили. То всё в одну кучу собрал. Недавно заявлял, что его Павленский со своей женой ссильничали. Эти актерышки лживые и мутные, как и вся власть кризисная ПЖиВ! Больш комментарий не в защиту Павленского, а в низость и ложь по заказу всей нечисти из едрисни!
Я не сторонник Навального. Был. После ознакомлении с фильмами Фонда Борьбы с Коррупцией буду голосовать только ЗА него. Эти твари ограбили всю страну. Хотите взглянуть? ЗА остальное думайте сами......
Привет ольгинским жополизам.
Как ТАМ, С ВАС ЖОПОЛИЗОВ ЕЩЁ НЕ ВЫСЧИТАЛИ ЗА ДЖИП, КОТОРЫЙ РАЗБИЛ СЫНОЧЕК ВАШЕГО ХОЗЯИНА?н
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:51, 16 января
на новости