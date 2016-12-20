На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc

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«На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc»

ДедЗаxар 17.01 18:28 [ + -4 – ]

Пусть со своей прибитой мошонкой так бы и сидел на площади

lazzi 17.01 19:02 [ + 3 – ]

Я хоть и не сторонник Павленского, но провокация вполне могла быть -это излюбленный метод чекистов.

Муж ольки Банановой 17.01 19:28 [ + 3 – ]

17.01 18:28, бедная моя жена Как ты постарела и мошонка, твоя пробитая, пишешь. Моё сочуствие тебе убогая.Что ещё пробили у вас моя сеньора? Что деется то? Ах, вах......

Муж ольки Банановой 17.01 20:26 [ + 4 – ]

Пусть едрисий актёрышка определится? Изнасиловал этого В. Берёзина, избили или ограбили. То всё в одну кучу собрал. Недавно заявлял, что его Павленский со своей женой ссильничали. Эти актерышки лживые и мутные, как и вся власть кризисная ПЖиВ! Больш комментарий не в защиту Павленского, а в низость и ложь по заказу всей нечисти из едрисни!

М. Кожевникова 17.01 20:37 [ + -1 – ]

Хоть кто то борется с этой офуевшей от бабла властью.

М. Кожевникова 17.01 20:45 [ + -1 – ]

Я не сторонник Навального. Был. После ознакомлении с фильмами Фонда Борьбы с Коррупцией буду голосовать только ЗА него. Эти твари ограбили всю страну. Хотите взглянуть? ЗА остальное думайте сами......

Привет ольгинским жополизам.



М. Кожевникова 17.01 20:47 [ + -1 – ]

Как ТАМ, С ВАС ЖОПОЛИЗОВ ЕЩЁ НЕ ВЫСЧИТАЛИ ЗА ДЖИП, КОТОРЫЙ РАЗБИЛ СЫНОЧЕК ВАШЕГО ХОЗЯИНА?н

Milord 17.01 21:17 [ + 2 – ]

Да это стопудово гестапья провокация.

НЕСТОР 17.01 21:22 [ + 0 – ]

Мало дали уроду.

ДедЗаxар 17.01 21:45 [ + 1 – ]

Ларионов. Ты просто смешон. Взял женский НИК. Фубля

ДедЗаxар 17.01 21:48 [ + 1 – ]

И за Анального. Фубля2раза