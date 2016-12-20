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На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc

17:55
Тэги: Петр Павленский, следствие, москва, избиение, изнасилование, проверка
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Тэги: Петр Павленский, следствие, москва, избиение, изнасилование, проверка
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Общество
Обсуждение темы:
«На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc»
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ДедЗаxар 17.01 18:28 [ + -4 ]

Пусть со своей прибитой мошонкой так бы и сидел на площади

lazzi 17.01 19:02 [ + 3 ]

Я хоть и не сторонник Павленского, но провокация вполне могла быть -это излюбленный метод чекистов.

Муж ольки Банановой 17.01 19:28 [ + 3 ]

17.01 18:28, бедная моя жена Как ты постарела и мошонка, твоя пробитая, пишешь. Моё сочуствие тебе убогая.Что ещё пробили у вас моя сеньора? Что деется то? Ах, вах......

Муж ольки Банановой 17.01 20:26 [ + 4 ]

Пусть едрисий актёрышка определится? Изнасиловал этого В. Берёзина, избили или ограбили. То всё в одну кучу собрал. Недавно заявлял, что его Павленский со своей женой ссильничали. Эти актерышки лживые и мутные, как и вся власть кризисная ПЖиВ! Больш комментарий не в защиту Павленского, а в низость и ложь по заказу всей нечисти из едрисни!

М. Кожевникова 17.01 20:37 [ + -1 ]

Хоть кто то борется с этой офуевшей от бабла властью.

М. Кожевникова 17.01 20:45 [ + -1 ]

Я не сторонник Навального. Был. После ознакомлении с фильмами Фонда Борьбы с Коррупцией буду голосовать только ЗА него. Эти твари ограбили всю страну. Хотите взглянуть? ЗА остальное думайте сами......
Привет ольгинским жополизам.

М. Кожевникова 17.01 20:47 [ + -1 ]

Как ТАМ, С ВАС ЖОПОЛИЗОВ ЕЩЁ НЕ ВЫСЧИТАЛИ ЗА ДЖИП, КОТОРЫЙ РАЗБИЛ СЫНОЧЕК ВАШЕГО ХОЗЯИНА?н

Milord 17.01 21:17 [ + 2 ]

Да это стопудово гестапья провокация.

НЕСТОР 17.01 21:22 [ + 0 ]

Мало дали уроду.

ДедЗаxар 17.01 21:45 [ + 1 ]

Ларионов. Ты просто смешон. Взял женский НИК. Фубля

ДедЗаxар 17.01 21:48 [ + 1 ]

И за Анального. Фубля2раза

дедИвaн 17.01 22:16 [ + 0 ]

Не печалься ты бабушка захаровна за своего Анального Фубля. на пряжке помогут, заштопают,обласкают. Выпишешься девочкой весёлой и здоровой.

Всего комментариев - 12

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