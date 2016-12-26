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«Петербуржец, уронивший беременную с балкона второго этажа, пойдет под суд»

Второй этаж,вроде не высоко...это вам не высотка в 100 этажей..вот пусть теперь на его совести будет двойное убийство,если посадят то хорошо...а нет,так жизнь накажет...