Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)

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«Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)»

Тоскливый Дятел 17.01 16:28 [ + -2 – ]

Совсем мужик отвязался. Из-за таких Скорой пора создавать свою собственную охрану для защиты медицинского персонала.

Vladlen 17.01 16:30 [ + 7 – ]

народ одичал

монк-аль-ахри 17.01 16:38 [ + 11 – ]

типичное новое русское быдло. отстрел такого дерьма - давно не преступление.

Yuri Dio 17.01 17:31 [ + 8 – ]

Ну так это опять был чурка........................обезьян полон город

М. Кожевникова 17.01 17:36 [ + 5 – ]

Ты не прав. Преступление. Всё зависит от того кто является вторым участником ДТП. Если председатель УИК то прощён.......

Всё нормально. Водитель скорой отсидел. Т вари УИК получили компенсации... всё нормально....

М. Кожевникова 17.01 17:39 [ + 4 – ]

перед вами второй, хоть и не прямой участник столкновения. мадам закончила курсы вождения. Надо накатать накатал?



КОНЕЧНО НЕ ГОТОВЫ... всю страну продадут за свою едристскую задницу... КОНЕЧНО НЕ ГОТОВЫ... всю страну продадут за свою едристскую задницу...

ДедЗаxар 17.01 18:31 [ + -6 – ]

Ларионов самый глупый ..

НЕСТОР 17.01 19:04 [ + 3 – ]

По телику 1канала вякнули,что полиция его скрутила. Вот ссуки,вруны.

Муж ольки Банановой 17.01 19:48 [ + 3 – ]

Эх, жена моя( 17:01 18:31) зачем рассказываешь что ты глупая? Сор из избы выносишь? Я молчу, чтобы в семье всё хорошо было. Ты же кукарекаешь всякую ерунду. Будь умней и скромней.

Историк 17.01 20:16 [ + 3 – ]

Кто уже ставил на черное? Пройдите за выигрышем к кассе.



РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.



По информации источника телеканала, мужчина находится в Петербурге на постоянном месте жительства. В настоящее время обстоятельства преступления выясняют сотрудники правоохранительных органов.



Нападение водителя на бригаду медиков произошло днем. По информации очевидцев, мужчина набросился на врачей с ножом сразу после ДТП.



Полицейские задержали нападавшего.

Муж ольки Банановой 17.01 20:31 [ + 3 – ]

Историк, спасибо за правду! То, сейчас тролль многониковый, верещал бы, что его любимый аульные ишаки на такое не способны, а во всё виноваты местные русские!

koschke 17.01 20:50 [ + 3 – ]

Надеюсь врачи насували носорогу ногами по хоботу

нероссиянин_а_русский 17.01 21:29 [ + 1 – ]

Какой скорый помащь слюшай да? Уважжяемый человек спэшит, на мэрсэдэсэ едэт, да. Ты доктор лучче ухады, а то зарэжет...

ДедЗаxар 17.01 21:50 [ + -2 – ]

Водитель скорой явно виновен

ДедЗаxар 17.01 21:51 [ + 0 – ]

Ещё закон не вышел а они идут на таран