Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото)
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Общество
Совсем мужик отвязался. Из-за таких Скорой пора создавать свою собственную охрану для защиты медицинского персонала.
типичное новое русское быдло. отстрел такого дерьма - давно не преступление.
Ну так это опять был чурка........................обезьян полон город
Ты не прав. Преступление. Всё зависит от того кто является вторым участником ДТП. Если председатель УИК то прощён.......
Всё нормально. Водитель скорой отсидел. Т вари УИК получили компенсации... всё нормально....
перед вами второй, хоть и не прямой участник столкновения. мадам закончила курсы вождения. Надо накатать накатал?
КОНЕЧНО НЕ ГОТОВЫ... всю страну продадут за свою едристскую задницу...
Эх, жена моя( 17:01 18:31) зачем рассказываешь что ты глупая? Сор из избы выносишь? Я молчу, чтобы в семье всё хорошо было. Ты же кукарекаешь всякую ерунду. Будь умней и скромней.
Кто уже ставил на черное? Пройдите за выигрышем к кассе.
РЕН ТВ выяснил личность напавшего на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге с ножом. Водителем Mercedes S-класса оказался Сеидов Самир Мирхады-Оглы.
По информации источника телеканала, мужчина находится в Петербурге на постоянном месте жительства. В настоящее время обстоятельства преступления выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Нападение водителя на бригаду медиков произошло днем. По информации очевидцев, мужчина набросился на врачей с ножом сразу после ДТП.
Полицейские задержали нападавшего.
Историк, спасибо за правду! То, сейчас тролль многониковый, верещал бы, что его любимый аульные ишаки на такое не способны, а во всё виноваты местные русские!
Какой скорый помащь слюшай да? Уважжяемый человек спэшит, на мэрсэдэсэ едэт, да. Ты доктор лучче ухады, а то зарэжет...
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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