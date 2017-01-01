Водитель, утопивший в Орловском тоннеле девушку в авто, отделался условным сроком

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«Водитель, утопивший в Орловском тоннеле девушку в авто, отделался условным сроком»

Неzнайка. 17.01 16:59 [ + 6 – ]

Бухай, садись за руль, дави, убивай- ты в России, тебе все простят...

Фантом 17.01 18:24 [ + 2 – ]

Для того, чтобы утопить кого-либо в Орловском тоннеле, его сначала построить надо.

григор 17.01 19:09 [ + 2 – ]

Говорили кто по пьянке человека убьет в ДТП сажать будут лет на 5-8 или это не тот случай?

Gitel 17.01 19:09 [ + 1 – ]

Не стоит путать Орловский карьер с Орловском туннелем, последнего пока в природе не существует, не построили, хотя обещала ещё Матвиенко в 2003-м.