«Собака угодила под легковушку на Выборгском шоссе (фото)»

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Общество
Сфоткал--и дальше спокойно покатил.Развелось бля..ских поклонников всяких дебильных селфи.И ни одна сволочь не вышла,хотя-бы глянуть,может можно чем помочь.Я сам не святой,до бомжей,чурок и всякой гопоты нариками мне пох,но мимо собаки бы не проехал.
Странно, что сбитая собака спровоцировали пробку, в городе не меньше давят голубей и ничего.
Людей давят как собак ежедневно. У нормальной собаки есть хозяин, который должен за ней следить. А для бездомной либо под колеса, либо на бульон мигрантам.
Гниду,которая сбила собаку- сжечь вместе с тачкой...Жалко собаку и на жалко двуногих вонючих скотов...
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18:51, 16 января
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