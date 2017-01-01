Собака угодила под легковушку на Выборгском шоссе (фото)

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«Собака угодила под легковушку на Выборгском шоссе (фото)»

Империя Возродится 17.01 15:08 [ + 13 – ]

Сфоткал--и дальше спокойно покатил.Развелось бля..ских поклонников всяких дебильных селфи.И ни одна сволочь не вышла,хотя-бы глянуть,может можно чем помочь.Я сам не святой,до бомжей,чурок и всякой гопоты нариками мне пох,но мимо собаки бы не проехал.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 17.01 15:21 [ + -1 – ]

Странно, что сбитая собака спровоцировали пробку, в городе не меньше давят голубей и ничего.

Тоскливый Дятел 17.01 15:24 [ + -11 – ]

Людей давят как собак ежедневно. У нормальной собаки есть хозяин, который должен за ней следить. А для бездомной либо под колеса, либо на бульон мигрантам.

Всезнайка 17.01 17:05 [ + 3 – ]

Гниду,которая сбила собаку- сжечь вместе с тачкой...Жалко собаку и на жалко двуногих вонючих скотов...