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«Следком просит петербуржцев помочь в поимке убийцы с улицы Сикейроса (фото)»

... Вот и не верь после этого старому доброму Чезаре Ломброзо ...

Элементарный физиономический анализ дает примерно следующую картину мыслей этого троглодита: "Нажрусь спирта до посинения, изнасилую, убью и снова изнасилую ... ". ... С такими, с позволения сказать, людьми общаться можно только намертво сжимая в руке, как минимум, чугунный кастет ...

... Или до зеркального блеска заточенный тесак ...

... В противном случае - он вас просто не поймет, а далее ... - см. результаты физиономического анализа, приведенные выше ...