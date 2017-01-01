Мужчина пригласил в гости малознакомого "кавказца", который повалил его на кровать, связал и ограбил

Потерпевший сначала заявил об инциденте в полицию, но позже передумал и попросил прекратить проверку.

Обсуждение темы:

«Мужчина пригласил в гости малознакомого "кавказца", который повалил его на кровать, связал и ограбил»

Империя Возродится 17.01 14:20 [ + 25 – ]

Дырявому чернильнику,наверное приглянулся брутальный обезьян))Настолько,что решил подарить на память об улетных ролевых играх,всю оргтехнику)))

Анжей Стамбулянский 17.01 14:46 [ + 9 – ]

Хорошо (или нет для него), что не оприходовал в горчицу!

Неzнайка. 17.01 14:58 [ + 11 – ]

. В обстоятельствах запутанной истории разбираются правоохранители...............

Да фули тут запутанного??? Два 3/14дора нашли друг друга, а заяву забрал так как испугался, что когда менты найдут ару то тот раскажет что терпила просил за деньги

отшевелить его в дупло....

*Йети Йети 17.01 15:17 [ + 13 – ]

Империя возродится, полностью согласен. Полностью повадки кендешки, фрау ольки!

Тоскливый Дятел 17.01 15:18 [ + -10 – ]

Предполагаю, что этот кассир трансгендер. Разве пойдет мужчина работать кассиром-продавцом в сетевом магазине. До сих пор не встреча.

ДедЗаxар 17.01 15:35 [ + -9 – ]

Зачем валенка связали?