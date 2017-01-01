«Мужчина пригласил в гости малознакомого "кавказца", который повалил его на кровать, связал и ограбил»

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Общество
Дырявому чернильнику,наверное приглянулся брутальный обезьян))Настолько,что решил подарить на память об улетных ролевых играх,всю оргтехнику)))
Хорошо (или нет для него), что не оприходовал в горчицу!
. В обстоятельствах запутанной истории разбираются правоохранители...............
Да фули тут запутанного??? Два 3/14дора нашли друг друга, а заяву забрал так как испугался, что когда менты найдут ару то тот раскажет что терпила просил за деньги
отшевелить его в дупло....
Империя возродится, полностью согласен. Полностью повадки кендешки, фрау ольки!
Предполагаю, что этот кассир трансгендер. Разве пойдет мужчина работать кассиром-продавцом в сетевом магазине. До сих пор не встреча.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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