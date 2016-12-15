В Петербурге бабушка отдала мошеннику 150 тысяч рублей, чтобы "спасти" сына от тюрьмы

Вечером пенсионерка созвонилась с сыном и узнала, что с ним все в порядке.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге бабушка отдала мошеннику 150 тысяч рублей, чтобы "спасти" сына от тюрьмы»

ДедЗаxар 17.01 13:45 [ + -9 – ]

опять власть виновата?

Анжей Стамбулянский 17.01 14:35 [ + 2 – ]

63 года, вроде не в маразме должна быть. Как, говорят: без лоха и жизнь плоха!

Империя Возродится 17.01 15:20 [ + 4 – ]

Разве бывают "европейцы с крючковатыми носами"?Опять очередной гиви пошалил)