В Купчино девушка отбилась от насильника, натравив на него свою маму

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«В Купчино девушка отбилась от насильника, натравив на него свою маму»

ДедЗаxар 17.01 12:58 [ + -14 – ]

Сейчас подтянется армия диванных проституток и всем нам расскажет кто виноват

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 17.01 13:57 [ + 5 – ]

Зачем отпустили? Нужно было связать преступника и вызвать наряд

Тоскливый Дятел 17.01 15:28 [ + -6 – ]

Нужно построить лифты отдельно для женщин. Теснота и близость распаляют больное воображение у психически нездоровых людей. В Иране, например, женщина не имеет права ехать в лифте вместе с мужчиной.

Всезнайка 17.01 17:00 [ + 3 – ]

Девушки,ходите в спортивные секции и клубы...

скальпель 17.01 17:25 [ + 6 – ]

Умничка!!!! Горжусь Этой Девушкой!!!

1. Спортивные секции и клубы - очень хорошо!

2. Книги Виктора Лялько "Трактат о женской самообороне" и Анатолия Тараса "Боевая машина".

3. Обязательно имейте при себе средства самообороны - загуглите в интернете - их сотни наименований - можно подобрать на любой вкус, любого "уровня", вида и назначения. Есть и специальные магазины в нашем городе. Ваши карманы, в любом случае, пустовать не должны!!! (Не в райском саде, увы, живем ...)

4. Обязательно посвящайте ну хотя бы 15 - 20 минут в день обучению владения этими средствами, вырабатывая у себя Его Величество НАВЫК!!! Помните - в экстремальной ситуации забывается все, кроме тех простых, естественных, подходящих Вашей физиологии и психике приемов и ударов, отрабатываемых Вами ежедневно до состояния автоматизма!

скальпель 17.01 17:27 [ + 5 – ]

"Что же надо женщинам для успешной самообороны?

... Прежде всего, требуется умение держать себя в руках,

не давать волю страху и при этом убедительно ЛГАТЬ, ЛГАТЬ и еще раз ЛГАТЬ.

Далее, нужны быстрые ноги в прочной обуви, крепкие руки, вооруженные чем-нибудь острым, знание основных болевых точек плюс навык ударов по ним, сформированный тренировкой на боксерских лапах и учебными спаррингами.

Еще нужна правильная тактика, смысл которой в отвлечении внимания противника и внезапной атаке". (Виктор Лялько "Трактат о женской самообороне", 2001г.)

скальпель 17.01 21:13 [ + 0 – ]

... А главное - не ходите, девушки, в одиночку ...

... И, перефразируя "Собаку Баскервилей": упаси Вас Бог ходить одной вечером и ночью по улицам нашего города, когда благодаря нашей продажной толерастической власти силы зла властвуют безраздельно ...

... Или "Кинг-Конга" Джона Гиллермина 1976 года: "Упаси Тебя, женщина, от встречи с тварью, число которых в городе уже возвышается до небес ..."