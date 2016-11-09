«В Купчино девушка отбилась от насильника, натравив на него свою маму»

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Общество
Сейчас подтянется армия диванных проституток и всем нам расскажет кто виноват
Зачем отпустили? Нужно было связать преступника и вызвать наряд
Нужно построить лифты отдельно для женщин. Теснота и близость распаляют больное воображение у психически нездоровых людей. В Иране, например, женщина не имеет права ехать в лифте вместе с мужчиной.
Умничка!!!! Горжусь Этой Девушкой!!!
1. Спортивные секции и клубы - очень хорошо!
2. Книги Виктора Лялько "Трактат о женской самообороне" и Анатолия Тараса "Боевая машина".
3. Обязательно имейте при себе средства самообороны - загуглите в интернете - их сотни наименований - можно подобрать на любой вкус, любого "уровня", вида и назначения. Есть и специальные магазины в нашем городе. Ваши карманы, в любом случае, пустовать не должны!!! (Не в райском саде, увы, живем ...)
4. Обязательно посвящайте ну хотя бы 15 - 20 минут в день обучению владения этими средствами, вырабатывая у себя Его Величество НАВЫК!!! Помните - в экстремальной ситуации забывается все, кроме тех простых, естественных, подходящих Вашей физиологии и психике приемов и ударов, отрабатываемых Вами ежедневно до состояния автоматизма!
"Что же надо женщинам для успешной самообороны?
... Прежде всего, требуется умение держать себя в руках,
не давать волю страху и при этом убедительно ЛГАТЬ, ЛГАТЬ и еще раз ЛГАТЬ.
Далее, нужны быстрые ноги в прочной обуви, крепкие руки, вооруженные чем-нибудь острым, знание основных болевых точек плюс навык ударов по ним, сформированный тренировкой на боксерских лапах и учебными спаррингами.
Еще нужна правильная тактика, смысл которой в отвлечении внимания противника и внезапной атаке". (Виктор Лялько "Трактат о женской самообороне", 2001г.)
... А главное - не ходите, девушки, в одиночку ...
... И, перефразируя "Собаку Баскервилей": упаси Вас Бог ходить одной вечером и ночью по улицам нашего города, когда благодаря нашей продажной толерастической власти силы зла властвуют безраздельно ...
... Или "Кинг-Конга" Джона Гиллермина 1976 года: "Упаси Тебя, женщина, от встречи с тварью, число которых в городе уже возвышается до небес ..."
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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