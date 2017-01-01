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«В Волосово 11-летний мальчик разбил голову, катаясь на ватрушке с горки»

опять кто то виноват? Скажи убогий

Ватрушка - опасные санки, ты сидишь жопой в ямке, не можешь не управлять, не тормозить