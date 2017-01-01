В Ленобласти пьяный подросток укусил полицейского за руку и обложил отборным матом

Обсуждение темы:

«В Ленобласти пьяный подросток укусил полицейского за руку и обложил отборным матом»

Муж ольки Банановой 17.01 20:11 [ + 8 – ]

Чего путинская едрисня воспитала - то и выросло. Родителям нельзя и шлёпнуть своего же ребёнка. Сразу уголовным делом грозят недоумки и кривосудной е-дрисни! Насчёт полицаев? Тоже немало их продажных и отморозков в их среде!

М. Кожевникова 17.01 20:38 [ + 2 – ]

А что делать если жрать больше нечего?

ДедЗаxар 17.01 21:53 [ + -1 – ]

Как на пенсии мвд ? Хватает?

дедИвaн 17.01 22:10 [ + 1 – ]

олька, окендшенная, а чего пенсией заинтересовалась захаровна? Остарела бабушка ты очень. Какая то вялая Бананова стал. Тебе надо лечиться, старбень ты наша диванная и газетная. Езжай на пряжку - там вылечат дурь то!

ДедЗаxар 17.01 22:14 [ + 0 – ]

не впрягайся за ларика...он в отличии от тебя по помойкам не лазит