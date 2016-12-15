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«Новый автобусный маршрут компенсирует пассажирам закрытие станции метро "Лесная"»

Итак там пробки, а теперь и вовсе все встанет!

Спасибо властям за заботу о нас пенсионеров

17.01 12:19, окендешенный олька, что ещё умеешь, кроме как ниц падать и кланяться? Чего нибудь осталось человеческое? Хотя и так понятно,что нет.