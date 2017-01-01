В Ленобласти пьяный мужчина до смерти избил своего собутыльника руками и ногами

Подозреваемый задержан.

Подозреваемый задержан.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 15 января в доме на улице Пушкина в поселке Оредеж. Во время совместного распития алкогольных напитков двое мужчин поссорились. Подозреваемый нанес хозяину квартиры множественные удары ногами и руками по телу. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В преступлении изобличен ранее судимый 30-летний мужчина.



"В настоящее время подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В минувшее воскресенье в Лужском районе Ленинградской области конфликт между двумя мужчинами закончился для одного из них смертью. Нападавший быстро ретировался с места преступления.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 15 января в доме на улице Пушкина в поселке Оредеж. Во время совместного распития алкогольных напитков двое мужчин поссорились. Подозреваемый нанес хозяину квартиры множественные удары ногами и руками по телу. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В преступлении изобличен ранее судимый 30-летний мужчина."В настоящее время подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что житель Ленобласти до смерти забил пенсионера и отрезал ему ухо.







Обсуждение темы: «В Ленобласти пьяный мужчина до смерти избил своего собутыльника руками и ногами» ДедЗаxар 17.01 21:56 [ + 0 – ]

пьянство это болезнь...но вылечиться можно

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