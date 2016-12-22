В Петербурге две негодяйки украли у пенсионерки из шкатулки деньги

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«В Петербурге две негодяйки украли у пенсионерки из шкатулки деньги»

ДедЗаxар 17.01 12:38 [ + -9 – ]

у меня акромя стеклотары и взять нечего.