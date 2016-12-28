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«У станции метро "Выборгская" жестоко избили подростка»

А что вы хотите? Раньше в подземном переходе были ларьки, народ и охрана. Теперь ларьки и охрану убрали, народ ходить боится, осталась только шваль аульная которая там свой промысел ведет.