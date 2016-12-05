Очередной интернациональный бордель прикрыли на Лиговском проспекте

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«Очередной интернациональный бордель прикрыли на Лиговском проспекте»

ДедЗаxар 17.01 12:24 [ + -7 – ]

С одной стороны я за порядок понимаешь ли. А вот с другой? Раньше пензию получу и могу себе позволить это баловство. . А теперь куды мне?

Дед3ахар,о3,14д.ольку-кендешку 17.01 12:38 [ + 11 – ]

Основной бордель едрисий, всем понятно где находится. Не будет этого борделя и НАРОД наш РУССКИЙ заживёт по-человечески!

Историк 17.01 15:19 [ + 4 – ]

И кому они мешали?! Во всяком случае антинародные законы не принимали.