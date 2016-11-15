В парадной дома на Ириновском нашли брошенную 7-летнюю девочку

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«В парадной дома на Ириновском нашли брошенную 7-летнюю девочку»

Неzнайка. 17.01 12:16 [ + 6 – ]

Написали уже, что мать-бл..дина синеболка ее выгнала, что бы бухать не мешала...Сколько людей детей иметь не могут, а мечтают об этом, а эта прошмандень свое родное на улицу выгоняет...

Дед3ахар,о3,14д.ольку-кендешку 17.01 12:46 [ + 9 – ]

Пр гнилых едристах всё больше становится пьющих родителей и разваливающихся семей. Вспомните, было ли в таких масштабах это в СССР? Каков поп - таков и приход! А, потом некий тролль многониковый начинает падать ниц перед путинской едриснёй. И, доказывать "При чём тут путин и его едрисня? Хотя факты об обратном говорят!