«В Петербурге автоледи на Lexus заблокировала проезд спешившим на вызов пожарным и скорой (фото)»

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Общество
Так поступают, как эта зажравшая едрисья "автобледи, все путинские олигархи! Считают недоумки, что им всё дозволено. Когда же петух клюнет в зад едрисий - спешно удаляют хвастливые комментарии из своих блогов. Вызывают "скорую", пьют валерьянку истерят и ищут "виноватых" среди своей прислуги и лакеев. Чтобы те взяли их вину на себя.
Пока не примут закон, разрешающий таранить подобных ляди, ничего не изменится.
Валить этих тварей надо!
интересно, а как фоткая из окна можно слышать ее слова. Похоже на выдумку
махоня 17.01 10:07 [ + 0 – ]
согласна с предыдущим оратором.
и вообще не понимаю, какая связь между "едрисий", как выразился Йети, и общей массой тварей на дорогах.
Сами делим общество на тех и других. Смотрите на неё как на человека, если ЭТО можно назвать человеком, нарушившего закон. иииииии, преступление-наказание (неминуемое)
А таранить это хорошо, только кто потом чинить гос. транспорт будет (скорые пожарные), за чей счет.Если за счет нарушителя, то я ЗА. или они на битых будут ездить.
Тут еще нужно разобраться кто виноват. Думаешь сел за руль пожарки и тебе всё можно?
а либеральные троли всё трудятся неусыпно, главное кричатьчто везде виноват Путин и весб русский народ, который мешает Йети и Деду Захару жить достойно и не срать в подъезде
отвечаю на предыдущий коммент. Путин, само собою, виноват. Основой всех отношений в обществе являются экономические связи. Когда он пришёл к власти, все ждали от него пересмотра итогов грабительской и постыдной "приватизации". Если бы он на такой шаг пошёл, общество его бы поддержало. А Вован Плюгавый квакнул: пересмотру не подлежит. Именно поэтому воровское быдло и считает себя сегодня выше любых законов, выше любых правил, выше любой морали. Они же наворовали свои деньги, а власть им сказала: "Можно! Воруйте дальше!". Поэтому на любое ГАИ-ГИБДД, на МЧС и прочую муйню правящим подонкам насрать. Пока их не начнут отстреливать, они по факту ничего не поймут.
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