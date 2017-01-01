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«На Будапештской лихач на "Мерседесе" сумел затормозить только об припаркованную машину (видео)»

а что ссыкливый автор не остановился, не вышел, не позвонил в милицию? Очередной офисный хомяк запостил свое видео в интернет, контакт, одноклассники и т.д.ю и теперь главный геррой офиса?