В Кингисеппе водитель "Ауди" засмотрелся на ДТП и сбил ребенка на "зебре"

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«В Кингисеппе водитель "Ауди" засмотрелся на ДТП и сбил ребенка на "зебре"»