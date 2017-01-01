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В Кингисеппе водитель "Ауди" засмотрелся на ДТП и сбил ребенка на "зебре"

09:32
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, ленобласть, кингисепп
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, ленобласть, кингисепп
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Общество
Обсуждение темы:
«В Кингисеппе водитель "Ауди" засмотрелся на ДТП и сбил ребенка на "зебре"»
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Анжей Стамбулянский 17.01 09:55 [ + -1 ]

В Кингисеппе, вообще водители еще те!

кочегар вертолёта 17.01 12:57 [ + -6 ]

На Ауди нормальные люди не ездят.

Всего комментариев - 2

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