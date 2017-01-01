Очевидцы: авто с людьми в салоне загорелось у МФЦ на Васильевском (видео)

Информации о пострадавших нет.

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«Очевидцы: авто с людьми в салоне загорелось у МФЦ на Васильевском (видео)»