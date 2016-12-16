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«Художник Павленский с женой эмигрировал из России после обвинений в попытке изнасилования»

Не в изнасиловании ли его едриста какого либо обвиняют? Эти поганки-тролли савушкинские, рады зад свой ему поставить, чтобы подставить. Смешнее ничего не могли придумать?