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«Ремонт Банковского моста начнут в 2018 году (фото)»

Опять общак потрошат, где смотрящие за общаком,куда они смотрят! Ведь недавно этих грифонов уже реставрировали,золотили,а сейчас опять по новой.