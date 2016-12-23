Житель Колпино усадил сожительницу в ванну и угрожал сбросить в воду фен
16:49
Тэги: угрозы, вода, колпино, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«Житель Колпино усадил сожительницу в ванну и угрожал сбросить в воду фен»
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Тоскливый Дятел 16.01 17:49 [ + -3 – ]
Объясните пожалуйста понятие гражданский муж. В чем его отличие от постороннего?
Всего комментариев - 4
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Как же достали эти гребаные мигранты! Недавно случай был, чистил машину от снега возле дома вечером, на улице почти никого, идет спокойно девушка никому не мешает, ей навстречу мигрант с пакетом и останавливает ее... Сначала (я так понял) спросил сколько ... в «В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»
И еще раз скажу, ЖЕНЩИНЫ и ДЕВУШКИ! Носите с собой газовые баллончики или другие средства самообороны и вы должны уметь и не боятся их применить для своей защиты! в «В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»
Моё внутреннее убеждение говорит:пусть ещё год,два,да хоть десять,но все равно рано или поздно кончатся ПРОКЛЯТЫЕ ВРЕМЕНА,и этой нечисти придет за все воздаяние.За это закон Ньютона(действие равно противодействию),законы социологии,и просто здравый смысл.... в «В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»
И опять же таки, если никого нет рядом, а "оно" за вами увязалось, говорите что вам идет настречу (встречает) муж.. Не лишним будет позвонить (сделать вид что звоните) и сказать: Вася, Петя или Паша я нахожусь там-то и уже подхожу... В общем, "оно" должно... в «В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»
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