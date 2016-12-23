Житель Колпино усадил сожительницу в ванну и угрожал сбросить в воду фен

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Обсуждение темы:

«Житель Колпино усадил сожительницу в ванну и угрожал сбросить в воду фен»

Неzнайка. 16.01 17:27 [ + 2 – ]

милые бранятся только тешатся))))))

Тоскливый Дятел 16.01 17:49 [ + -3 – ]

Объясните пожалуйста понятие гражданский муж. В чем его отличие от постороннего?

МИФОДИЙ 16.01 18:06 [ + 2 – ]

Я свою гремучей змеёй пугаю...