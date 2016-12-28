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«В Ленобласти мужчина, избивший свою мать-инвалида, стал фигурантом уголовного дела »

Нет у меня любви к мигрантам. Моя бы воля, я ввел бы визовый режим со всеми экс-республиками и пригласительный режим даже внутри РФ. Но я против того, чтобы судить и оскорблять человека за его национальную или расовую принадлежность. У меня во дворе дворник-узбек. Каждое утро он добросовестно чистит снег и посыпает дорожки песком, чтобы можно было безопасно выйти из подъезда, отвести детей в школу и садик. За что его должен ненавидеть? И тут же рядом стоит толпа русских бичей, которые пьют не просыхая, матерятся и заставляют напрягаться.