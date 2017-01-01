Троица с ножом напала на таксиста в Александровском

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Обсуждение темы:

«Троица с ножом напала на таксиста в Александровском»

Тоскливый Дятел 16.01 15:02 [ + -7 – ]

Хорошо, что машину еще оставили. Очевидно, совесть еще есть.