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«К Крещению в Петербурге оборудуют 24 купели (список)»

Пожелаю, чтобы вся е-дрисня нырнула и не вынурнула? Пусть сразу за все свои грехи в ад к чертям отправляются! Хоть бы НАРОД наш пожил нормально! Без лживых и алчных особей!