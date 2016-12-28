В лобовом ДТП на областной трассе пострадали пять человек (фото)

Водитель "Рено" не справился с управлением и вылетел на встречку.

Водитель "Рено" не справился с управлением и вылетел на встречку.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 15 января около 20.00 на 9-м километре дороги между Юкки и Кузьмолово. Водитель Renault не смог справиться с управлением и оказался на встречной полосе, где лоб в лоб врезался в BMW.







В результате ДТП в больнице оказались пять человек — 28-летний водитель БМВ, а также четверо из «Рено». У всех тяжелые и средней тяжести травмы. По факту аварии проводится проверка.



Напомним,

Накануне вечером во Всеволожском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 15 января около 20.00 на 9-м километре дороги между Юкки и Кузьмолово. Водитель Renault не смог справиться с управлением и оказался на встречной полосе, где лоб в лоб врезался в BMW.В результате ДТП в больнице оказались пять человек — 28-летний водитель БМВ, а также четверо из «Рено». У всех тяжелые и средней тяжести травмы. По факту аварии проводится проверка.Напомним, на прошлой неделе за час на 100-метровом отрезке трассы "Нарва" произошло сразу два лобовых ДТП.







Обсуждение темы: «В лобовом ДТП на областной трассе пострадали пять человек (фото)» Тоскливый Дятел 16.01 14:59 [ + -3 – ]

Самое обидное, что по вине таких дилетантов страдают невинные, дисциплинированные водители и их пассажиры.

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