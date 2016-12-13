В метро Петербурга хулиганы прокатились на поезде с открытыми дверями (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- Под Гатчиной 23-летний парень до смерти забил монтировкой 54-летнюю женщину
- На трассе "Россия" грузовик насмерть сбил 57-летнюю женщину на "зебре"
- Открытие в лечении варикоза
- Загоревшуюся сауну тушили в доме на Глухарской
- Очевидцы: авто с людьми в салоне загорелось у МФЦ на Васильевском (видео)
- 63 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю
- Художник Павленский с женой эмигрировал из России после обвинений в попытке изнасилования
- Ремонт Банковского моста начнут в 2018 году (фото)
- Житель Колпино усадил сожительницу в ванну и угрожал сбросить в воду фен
- Бородатый мужчина разбился насмерть, упав с высоты 11-этажа на Энгельса
- К Крещению в Петербурге оборудуют 24 купели (список)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
а что это за автоматика такая? если машинист не в курсе? кароче обгадились по полной как срун
сделайте уже вагон-кабриолет и все дверные открывальщики и зацеперы закончатся
А почему никто не связался с машинистом во время движения. В следующий раз выкинут кого-нибудь из вагона, все равно будут сидеть и молчать как стадо баранов.
Одним словом ДЕБИЛЫ....а если бы сильно качнуло улетел бы ИДИОТ в тоннель...потом "ХОДИЛ БЫ" ПОД СЕБЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ...ИДИОТЫ..
Возвращаясь опять же к гражданскому долгу,если стали очевидцем грубого нарушения, криминала, или кому-то нужна мед помощь, звонить сразу же в инстанции., на видео взрослые сидят, улыбаются, волосы дыбом...
Открытые окна , тем более двери эл поезда -очень опасно, если на рельсах окажется какой-нибудь металлический гвоздь или металлические частицы, последствия попадания на открытые участки кожи необратимы. Оболтусов наказать, родителей сослать в Сибирь!
Что в вагоне не одного не нашлось обоим крюка в челюсть прописать
Видать,бурлит силушка могутная у дебилов))При Союзе например,в эти жаждущие деятельности ручонки,вложили бы метлу,суток на 15.
Сами бы выпали и чёрт с ними! Не дай БОГ, кто из пассажиров бы погиб или травмировался! Неумные особи и придурки! Надо было самих скинуть и двери закрыть.
Да не,если Русские--зачем желать им шибко плохого?Просто не нашедшие себе пока цели и места в жизни,не шибко умные хлопцы.Нормальная власть знает,как преобразовывать дурной энтузиазм таких вот мизераблей,в что-то дельное))
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
на новости