В метро Петербурга хулиганы прокатились на поезде с открытыми дверями (видео)

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«В метро Петербурга хулиганы прокатились на поезде с открытыми дверями (видео)»

Кизлярский 16.01 13:16 [ + -6 – ]

а что это за автоматика такая? если машинист не в курсе? кароче обгадились по полной как срун

petrowich 16.01 13:53 [ + 4 – ]

сделайте уже вагон-кабриолет и все дверные открывальщики и зацеперы закончатся

НЕСТОР 16.01 14:04 [ + -1 – ]

Ну и что, теперь усраться?

Алексанрил 16.01 14:10 [ + 0 – ]

Нестор в каждой бочке-затычка, НАДОЕЛ

Тоскливый Дятел 16.01 14:56 [ + 3 – ]

А почему никто не связался с машинистом во время движения. В следующий раз выкинут кого-нибудь из вагона, все равно будут сидеть и молчать как стадо баранов.

Паркенсон 16.01 15:00 [ + 9 – ]

Одним словом ДЕБИЛЫ....а если бы сильно качнуло улетел бы ИДИОТ в тоннель...потом "ХОДИЛ БЫ" ПОД СЕБЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ...ИДИОТЫ..

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 16.01 15:37 [ + 6 – ]

Возвращаясь опять же к гражданскому долгу,если стали очевидцем грубого нарушения, криминала, или кому-то нужна мед помощь, звонить сразу же в инстанции., на видео взрослые сидят, улыбаются, волосы дыбом...

Открытые окна , тем более двери эл поезда -очень опасно, если на рельсах окажется какой-нибудь металлический гвоздь или металлические частицы, последствия попадания на открытые участки кожи необратимы. Оболтусов наказать, родителей сослать в Сибирь!

арнольд питерский 16.01 17:06 [ + 9 – ]

Что в вагоне не одного не нашлось обоим крюка в челюсть прописать

Империя Возродится 16.01 18:18 [ + 5 – ]

Видать,бурлит силушка могутная у дебилов))При Союзе например,в эти жаждущие деятельности ручонки,вложили бы метлу,суток на 15.

Дед3ахар 16.01 19:44 [ + 3 – ]

Сами бы выпали и чёрт с ними! Не дай БОГ, кто из пассажиров бы погиб или травмировался! Неумные особи и придурки! Надо было самих скинуть и двери закрыть.

Империя Возродится 16.01 19:51 [ + 3 – ]

Да не,если Русские--зачем желать им шибко плохого?Просто не нашедшие себе пока цели и места в жизни,не шибко умные хлопцы.Нормальная власть знает,как преобразовывать дурной энтузиазм таких вот мизераблей,в что-то дельное))