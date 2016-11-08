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«Бизнесмен развлекался стрельбой в саду "Нева" на Орловской»

Может, кто-то не согласится, но любой человек, который в городе выделывается с оружием (если он не мент и не военный) подлежит уничтожению. И не нужно сильно вникать, что именно у него в руках, пневматика или нет. Было бы очень показательно, если дага с Калашниковым(помните недавно в Москве?) завалили как террориста. Урок всем шутникам был бы хороший. Оружие - это не ковбои и Мальборо, это - устав и дисциплина.