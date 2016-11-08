«Бизнесмен развлекался стрельбой в саду "Нева" на Орловской»

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Общество
Может, кто-то не согласится, но любой человек, который в городе выделывается с оружием (если он не мент и не военный) подлежит уничтожению. И не нужно сильно вникать, что именно у него в руках, пневматика или нет. Было бы очень показательно, если дага с Калашниковым(помните недавно в Москве?) завалили как террориста. Урок всем шутникам был бы хороший. Оружие - это не ковбои и Мальборо, это - устав и дисциплина.
я в юности стрелял ворон из переломки с пружиной от испанской охотничьей пневматики, но через форточку, так, чтобы не спалили
однажды было ржачно, когда подстреленная ворона бросила кони прямо в полёте и упала на мужика, который снег с машины счищал, а свежая мёртвая ворона привлекает других ворон - они налетают тучей, громко и страшно каркают, и мужик оказался прямо в центре кипеша
А ещё ржачно,когда гопота,пи..дит толпой таких подлых типов типа тебя.Иногда избиваемые мечут дерьмо в процессе.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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