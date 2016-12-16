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«Бородатый мужчина разбился насмерть, упав с высоты 11-этажа на Энгельса»

Хочется надеяться, что бородатый мужчина, является представителем от ишачно-аульного племени? Если так, то туда и дорога! Пусть их всех шайтан ихний забирает.