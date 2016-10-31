Пьяный мужчина угрожал расстрелять посетителя шавермы у Финляндского вокзала
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Общество
Наверное, был так пьян, что не мог определиться с выбором цели. Как говорил один мой знакомый, он слишком медлил.
Купил шаверму--вложил деньги в черно..опый халифат!
само посещение шавермы можно рассматривать как соучастие в террористическом акте.
(16.01 17:25) КАПИБАРЫЧ, целиком и полностью согласен! Никогда и ничего не покупайте у аульных ишаков и не сдавайте им жильё!
Дед Захар:Я этой нечисти даже вынос мусора принципиально не поручаю.А когда случается заказывать такси,на берегу говорю,чтоб водила был Русский.
Многоуважаемый кендешка,не соблаговолите ли,пойти такой до боли знакомой,проторенной,неоднократно хоженой дорожкой,на неимоверно длинный,толстый и волосатый,мужской,половой орган воспроизведения?
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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