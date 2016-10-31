Пьяный мужчина угрожал расстрелять посетителя шавермы у Финляндского вокзала

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Обсуждение темы:

«Пьяный мужчина угрожал расстрелять посетителя шавермы у Финляндского вокзала»

Тоскливый Дятел 16.01 15:09 [ + -5 – ]

Наверное, был так пьян, что не мог определиться с выбором цели. Как говорил один мой знакомый, он слишком медлил.

НЕСТОР 16.01 16:58 [ + 4 – ]

Щавермы надо совсем ликвидировать-рассадники ИГИЛ.

монк-аль-ахри 16.01 17:45 [ + 5 – ]

само посещение шавермы можно рассматривать как соучастие в террористическом акте.

Дед3ахар 16.01 19:50 [ + 4 – ]

(16.01 17:25) КАПИБАРЫЧ, целиком и полностью согласен! Никогда и ничего не покупайте у аульных ишаков и не сдавайте им жильё!

Империя Возродится 16.01 19:55 [ + 1 – ]

Дед Захар:Я этой нечисти даже вынос мусора принципиально не поручаю.А когда случается заказывать такси,на берегу говорю,чтоб водила был Русский.

махоня 16.01 21:14 [ + -1 – ]

нормальные люди эту дрянь не едят!

Кизлярский 16.01 21:46 [ + 0 – ]

валенок ты ещё расскажи как узбеки машку твою чпокнули