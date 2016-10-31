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Пьяный мужчина угрожал расстрелять посетителя шавермы у Финляндского вокзала

12:22
Тэги: угрозы, конфликт, скандал, кафе, выборгский район
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Тэги: угрозы, конфликт, скандал, кафе, выборгский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Пьяный мужчина угрожал расстрелять посетителя шавермы у Финляндского вокзала»
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Тоскливый Дятел 16.01 15:09 [ + -5 ]

Наверное, был так пьян, что не мог определиться с выбором цели. Как говорил один мой знакомый, он слишком медлил.

НЕСТОР 16.01 16:58 [ + 4 ]

Щавермы надо совсем ликвидировать-рассадники ИГИЛ.

Империя Возродится 16.01 17:25 [ + 6 ]

Купил шаверму--вложил деньги в черно..опый халифат!

монк-аль-ахри 16.01 17:45 [ + 5 ]

само посещение шавермы можно рассматривать как соучастие в террористическом акте.

Дед3ахар 16.01 19:50 [ + 4 ]

(16.01 17:25) КАПИБАРЫЧ, целиком и полностью согласен! Никогда и ничего не покупайте у аульных ишаков и не сдавайте им жильё!

Империя Возродится 16.01 19:55 [ + 1 ]

Дед Захар:Я этой нечисти даже вынос мусора принципиально не поручаю.А когда случается заказывать такси,на берегу говорю,чтоб водила был Русский.

махоня 16.01 21:14 [ + -1 ]

нормальные люди эту дрянь не едят!

Кизлярский 16.01 21:46 [ + 0 ]

валенок ты ещё расскажи как узбеки машку твою чпокнули

Империя Возродится 16.01 21:52 [ + 0 ]

Многоуважаемый кендешка,не соблаговолите ли,пойти такой до боли знакомой,проторенной,неоднократно хоженой дорожкой,на неимоверно длинный,толстый и волосатый,мужской,половой орган воспроизведения?

Всего комментариев - 9

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И еще раз скажу, ЖЕНЩИНЫ и ДЕВУШКИ! Носите с собой газовые баллончики или другие средства самообороны и вы должны уметь и не боятся их применить для своей защиты! в «В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»
Моё внутреннее убеждение говорит:пусть ещё год,два,да хоть десять,но все равно рано или поздно кончатся ПРОКЛЯТЫЕ ВРЕМЕНА,и этой нечисти придет за все воздаяние.За это закон Ньютона(действие равно противодействию),законы социологии,и просто здравый смысл.... в «В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»
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