В Сосновом Бору группа развратников надругалась над 34-летней женщиной

Одного из извращенцев полиция уже задержала.

Обсуждение темы:

«В Сосновом Бору группа развратников надругалась над 34-летней женщиной»

Кизлярский 16.01 13:17 [ + -7 – ]

никак местные вяломорковные отошли после НГ

НЕСТОР 16.01 14:09 [ + 10 – ]

Так ей 34 или 24 года? Так мужики местные или черножопые.?

Тоскливый Дятел 16.01 15:06 [ + -7 – ]

А сколько их всего было. И как она вместе с ними в лесополосе оказалась..

Boris Wata 16.01 15:27 [ + 12 – ]

Нападение группой на местную женщину очень типично для чурок-оккупантов...

Муж ольки Банановой 16.01 15:55 [ + 5 – ]

16.013:17. Жена моя Кизлярская, урожай не удался? Что у всех твоих .. морковь вялая. Верь и жди свежую, в этом году повезёт и сбудутся твои мечты.