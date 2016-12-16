В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую

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«В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую»

maksimvvw 16.01 12:07 [ + 25 – ]

Как же достали эти гребаные мигранты! Недавно случай был, чистил машину от снега возле дома вечером, на улице почти никого, идет спокойно девушка никому не мешает, ей навстречу мигрант с пакетом и останавливает ее... Сначала (я так понял) спросил сколько времени, затем не дожидаясь ответа предложил ей пойти с ним выпить, причем очень настойчиво, потому что она дернулась пойти, а он за ней... Я её окликнул, "он пристает к вам?", она: "выпить предлагает.." В общем ей сказал ни в коем случае не соглашаться, ну и его спугнул... Потом на машине проехал в сторону, куда она пошла, "оно" отлипло от нее, но куда это оно делось х... его знает! Жалею что не отп...л его! В общем бить их бить и еще раз бить!..

maksimvvw 16.01 12:11 [ + 22 – ]

И еще раз скажу, ЖЕНЩИНЫ и ДЕВУШКИ! Носите с собой газовые баллончики или другие средства самообороны и вы должны уметь и не боятся их применить для своей защиты!

Империя Возродится 16.01 12:31 [ + 15 – ]

Моё внутреннее убеждение говорит:пусть ещё год,два,да хоть десять,но все равно рано или поздно кончатся ПРОКЛЯТЫЕ ВРЕМЕНА,и этой нечисти придет за все воздаяние.За это закон Ньютона(действие равно противодействию),законы социологии,и просто здравый смысл.Наша вечная проблема в том,что мы терпим до самого края,и предела,и очень,очень долго набираем критическую массу.Бля,ну столько пережили--неужели какое-то плешивое чмо,нас изведет?!

Анжей Стамбулянский 16.01 12:37 [ + 12 – ]

Чурок надо бить смертным боем!

Империя Возродится 16.01 12:39 [ + 13 – ]

Хотя бы на первых порах,максимальный бойкот этим ублюдкам.СЕЙЧАС,за этих тварей нехилый срок дают,но пи...орская власть уже шатается.

Кизлярский 16.01 13:13 [ + -19 – ]

Максим поступил как ссыкло

maksimvvw 16.01 13:46 [ + 13 – ]

И опять же таки, если никого нет рядом, а "оно" за вами увязалось, говорите что вам идет настречу (встречает) муж.. Не лишним будет позвонить (сделать вид что звоните) и сказать: Вася, Петя или Паша я нахожусь там-то и уже подхожу... В общем, "оно" должно понять, что вы там не одни и что вас кто-то встретит

НЕСТОР 16.01 14:12 [ + 5 – ]

Взяла бы топор,да .бнула ему по свиной башке.

Тоскливый Дятел 16.01 15:32 [ + -10 – ]

Ночью все кошки серые. Так и здесь, все принимают агрессоров за мигрантов. Какая разница, кто приставал, если бы был русский, было бы спокойнее? В Иркутске сейчас русского маньяка судят, который 40 женщин убил, а не мигранта. Не надо было отталкивать, дошла бы спокойно до вокзала и человек бы отвалил. А для неугомонных в дамской сумочке всегда полезно носить небольшой 6-зарядный револьвер Гроза, который всегда готов к применению.

Муж ольки Банановой 16.01 16:02 [ + 5 – ]

Киса Кизлярская, не переживай сильно, что как ссыкло поступила. Женщине простительно. Все о моркови думы? Пожелаю тебе свежей и упругой в 2017г.

Муж ольки Банановой 16.01 16:06 [ + 7 – ]

Пожелаю и мигранту не отвергать ухаживания своих барачных мужей. Что заслужил, то его и ждёт. Се ля ви.

Всезнайка 16.01 16:23 [ + 7 – ]

Гондон черно@опый...

арнольд питерский 16.01 16:56 [ + 6 – ]

Совсем страх потеряли гниды черно.опые нет слов просто...

МИФОДИЙ 16.01 17:09 [ + 7 – ]

Да тоже видел идёт такая лет под 40 с пакетом, ну сзади фигура хорошая чурбан как из под земли возник и к ней "давайте я вас памагу давайте я вас памагу" И она дура "ой спасибо так приятно так неожиданно сейчас таких и не встретишь рыцарей "

монк-аль-ахри 16.01 17:46 [ + -1 – ]

а так бы ещё и выеб*л

М. Кожевникова 16.01 19:28 [ + 3 – ]

И где эти долбанные диаспоры? Чем занимаются полицаи?

Дед3ахар 16.01 20:22 [ + 3 – ]

Вместе с мигрантом аульным - всю толерантную путинскую едрисню на нары! За то, что навезли нам эту погань!

скальпель 16.01 20:42 [ + 2 – ]

...лять ... Ну что день - вечно опять эти п...доры чернож...пые ... Ну достали, сил нет ... Ничего, когда их начнут неравнодушные кастрировать пачками по ночам, может, суки, начнут думать своими обезьяньими мозгами ...

А Maksimvvw - Молодец!!! Побольше бы таких!!! Неравнодушных!!! А то обычно идут мимо, глаза прячут ...



скальпель 16.01 20:57 [ + 3 – ]

... Суки азиатские трусливы как шакалы ...

... 1 января этого года, утро, полупустой вагон метро, скромно одетая девушка, уткнувшаяся в книгу, и ... правильно - вонючие макаки в количестве четырех ...

Ваш покорный слуга ехал в соседнем вагоне ... Знаете, что было самое долгое за мои 40 лет жизни -

время, которое проделал поезд до следующей станции,

после того когда я увидел эту картину ...

... Обезьяна подсаживается к девушке - что-то начинает "втирать", остальные животные одобрительно присутствуют рядом ...

Девушка отодвинулась, обезьяна - за ней ... Станция, мля, наконец-то ... Влетаю в вагон, сажусь между обезьяной и девушкой, вокруг - ни одного нормального мужика ... Готов к худшему ... Руки в карманах, там же - "сюрпризики", чувствую - внутри все переворачивается, жилы на шее вздулись, сейчас, думаю, начнется ...

скальпель 16.01 20:59 [ + 3 – ]

... Но нет ... Обезьянки, несмотря на явный численный перевес, на конфликт не решились ... ссыкливые они очень ...

Все поняли, пристающая обезьяна отсела, сгрудились вокруг себя, как воробушки зимой (А вдруг у дяденьки в карманчиках - боевое оружие???). С кавказоидами, увы, так бы ловко не получилось ...

... Так и ехали всей компанией до конечной ...

А девушку я довел до людного безопасного места ...

...Обезьяны растворились в людском потоке ... Но лучше бы - в серной кислоте ...

Империя Возродится 16.01 21:48 [ + 1 – ]

ПОКА ссы..ливые.Только по сравнению с началом 2000,когда эта шваль тырилась по подвалам,и выползала только затариться хавчиком,угодливо лыбясь,и чуть ли не виляя хвостом--нынче они не на шутку прих..ели и повысили борзоту на 80 левелов))Но даже эти зачуханные,генетические хлопкоробы и ямокопалы,просекли фишку,что власть дает им карт-бланш.