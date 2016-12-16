В Гатчине мигрант избил и ограбил отвергнувшую его "ухаживания" прохожую
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Общество
Как же достали эти гребаные мигранты! Недавно случай был, чистил машину от снега возле дома вечером, на улице почти никого, идет спокойно девушка никому не мешает, ей навстречу мигрант с пакетом и останавливает ее... Сначала (я так понял) спросил сколько времени, затем не дожидаясь ответа предложил ей пойти с ним выпить, причем очень настойчиво, потому что она дернулась пойти, а он за ней... Я её окликнул, "он пристает к вам?", она: "выпить предлагает.." В общем ей сказал ни в коем случае не соглашаться, ну и его спугнул... Потом на машине проехал в сторону, куда она пошла, "оно" отлипло от нее, но куда это оно делось х... его знает! Жалею что не отп...л его! В общем бить их бить и еще раз бить!..
И еще раз скажу, ЖЕНЩИНЫ и ДЕВУШКИ! Носите с собой газовые баллончики или другие средства самообороны и вы должны уметь и не боятся их применить для своей защиты!
Моё внутреннее убеждение говорит:пусть ещё год,два,да хоть десять,но все равно рано или поздно кончатся ПРОКЛЯТЫЕ ВРЕМЕНА,и этой нечисти придет за все воздаяние.За это закон Ньютона(действие равно противодействию),законы социологии,и просто здравый смысл.Наша вечная проблема в том,что мы терпим до самого края,и предела,и очень,очень долго набираем критическую массу.Бля,ну столько пережили--неужели какое-то плешивое чмо,нас изведет?!
Чурок надо бить смертным боем!
Хотя бы на первых порах,максимальный бойкот этим ублюдкам.СЕЙЧАС,за этих тварей нехилый срок дают,но пи...орская власть уже шатается.
И опять же таки, если никого нет рядом, а "оно" за вами увязалось, говорите что вам идет настречу (встречает) муж.. Не лишним будет позвонить (сделать вид что звоните) и сказать: Вася, Петя или Паша я нахожусь там-то и уже подхожу... В общем, "оно" должно понять, что вы там не одни и что вас кто-то встретит
Ночью все кошки серые. Так и здесь, все принимают агрессоров за мигрантов. Какая разница, кто приставал, если бы был русский, было бы спокойнее? В Иркутске сейчас русского маньяка судят, который 40 женщин убил, а не мигранта. Не надо было отталкивать, дошла бы спокойно до вокзала и человек бы отвалил. А для неугомонных в дамской сумочке всегда полезно носить небольшой 6-зарядный револьвер Гроза, который всегда готов к применению.
Киса Кизлярская, не переживай сильно, что как ссыкло поступила. Женщине простительно. Все о моркови думы? Пожелаю тебе свежей и упругой в 2017г.
Пожелаю и мигранту не отвергать ухаживания своих барачных мужей. Что заслужил, то его и ждёт. Се ля ви.
Да тоже видел идёт такая лет под 40 с пакетом, ну сзади фигура хорошая чурбан как из под земли возник и к ней "давайте я вас памагу давайте я вас памагу" И она дура "ой спасибо так приятно так неожиданно сейчас таких и не встретишь рыцарей "
Вместе с мигрантом аульным - всю толерантную путинскую едрисню на нары! За то, что навезли нам эту погань!
...лять ... Ну что день - вечно опять эти п...доры чернож...пые ... Ну достали, сил нет ... Ничего, когда их начнут неравнодушные кастрировать пачками по ночам, может, суки, начнут думать своими обезьяньими мозгами ...
А Maksimvvw - Молодец!!! Побольше бы таких!!! Неравнодушных!!! А то обычно идут мимо, глаза прячут ...
... Суки азиатские трусливы как шакалы ...
... 1 января этого года, утро, полупустой вагон метро, скромно одетая девушка, уткнувшаяся в книгу, и ... правильно - вонючие макаки в количестве четырех ...
Ваш покорный слуга ехал в соседнем вагоне ... Знаете, что было самое долгое за мои 40 лет жизни -
время, которое проделал поезд до следующей станции,
после того когда я увидел эту картину ...
... Обезьяна подсаживается к девушке - что-то начинает "втирать", остальные животные одобрительно присутствуют рядом ...
Девушка отодвинулась, обезьяна - за ней ... Станция, мля, наконец-то ... Влетаю в вагон, сажусь между обезьяной и девушкой, вокруг - ни одного нормального мужика ... Готов к худшему ... Руки в карманах, там же - "сюрпризики", чувствую - внутри все переворачивается, жилы на шее вздулись, сейчас, думаю, начнется ...
... Но нет ... Обезьянки, несмотря на явный численный перевес, на конфликт не решились ... ссыкливые они очень ...
Все поняли, пристающая обезьяна отсела, сгрудились вокруг себя, как воробушки зимой (А вдруг у дяденьки в карманчиках - боевое оружие???). С кавказоидами, увы, так бы ловко не получилось ...
... Так и ехали всей компанией до конечной ...
А девушку я довел до людного безопасного места ...
...Обезьяны растворились в людском потоке ... Но лучше бы - в серной кислоте ...
ПОКА ссы..ливые.Только по сравнению с началом 2000,когда эта шваль тырилась по подвалам,и выползала только затариться хавчиком,угодливо лыбясь,и чуть ли не виляя хвостом--нынче они не на шутку прих..ели и повысили борзоту на 80 левелов))Но даже эти зачуханные,генетические хлопкоробы и ямокопалы,просекли фишку,что власть дает им карт-бланш.
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