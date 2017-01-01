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«Под Гатчиной 23-летний парень до смерти забил монтировкой 54-летнюю женщину»

Написано " Мужчина избил 54х летнюю женщину монтировкой." Только сдаётся, то не мужчина, а подонок! Больше нечего сказать про мразь!